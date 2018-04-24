Аэрофлот проводит акцию для ветеранов в честь годовщины победы в ВОВ 

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся гражданами соответствующих государств, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания. Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.
Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим будет предложено повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.
Всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдавия, Грузия (далее «пункты в странах СНГ/Прибалтики/Грузии») — и пунктами в РФ в период проведения акции.
Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ Прибалтики/Грузии в пункты стран Европы: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию. Перевозка в рамках данной акции должна начинаться только в период с 3 по 12 мая 2018 года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 24 апреля по 12 мая 2018 года (включительно). Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции, — один месяц.
Акция в полном объеме распространяется на рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (SU5400 — SU6999). Действие акции не распространяется на рейсы ПАО «Аэрофлот» (SU3000 — SU4999), выполняемые по соглашениям «код-шеринг» с другими авиакомпаниями.
В 2001 году Аэрофлот первым из российских перевозчиков ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах. За все время проведения данной акции ее участниками стали около 80 тыс. человек.
"Акция Аэрофлота — дань благодарности всем, кто в труднейших испытаниях сумел отстоять нашу страну, — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Великая Отечественная война неразрывно связана с историей Аэрофлота. Сразу после начала боевых действий из опытных гражданских авиаторов были сформированы четыре дивизии, которые сражались и осуществляли транспортное сообщение на всех фронтах Великой Отечественной. Они поддерживали воздушный мост с блокадным Ленинградом, бились за Сталинград, оказывали помощь партизанским отрядам и доставляли боеприпасы на фронт. Напомню, что 15 аэрофлотовцев за мужество и героизм были удостоены высокой награды — звания Героя Советского Союза. Вот их имена: Груздин Александр Иванович, Езерский Дмитрий Сергеевич, Еромасов Петр Федорович, Калинкин Борис Тихонович, Кашуба Павел Тарасович, Михайлов Павел Михайлович, Лахтин Борис Александрович, Павлов Владимир Федорович, Радугин Феофан Григорьевич, Рышков Иван Иванович, Таран Григорий Алексеевич, Фроловский Семен Алексеевич, Шипилов Василий Алексеевич, Шорников Александр Сергеевич, Якимов Павел Никитович".
Справки и информацию об условиях проведения акции можно получить по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.