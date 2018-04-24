Аэрофлот проводит акцию для ветеранов в честь годовщины победы в ВОВ

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России , в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся гражданами соответствующих государств, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания. Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим будет предложено повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.

Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пунктами в странах: Азербайджан Молдавия , Грузия (далее «пункты в странах СНГ/Прибалтики/Грузии») — и пунктами в РФ в период проведения акции.

Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета из пунктов РФ и пунктов в странах СНГ Прибалтики/Грузии в пункты стран Европы: Болгарию Чехию . Перевозка в рамках данной акции должна начинаться только в период с 3 по 12 мая 2018 года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 24 апреля по 12 мая 2018 года (включительно). Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции, — один месяц.

Акция в полном объеме распространяется на рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (SU5400 — SU6999). Действие акции не распространяется на рейсы ПАО «Аэрофлот» (SU3000 — SU4999), выполняемые по соглашениям «код-шеринг» с другими авиакомпаниями.

В 2001 году Аэрофлот первым из российских перевозчиков ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах. За все время проведения данной акции ее участниками стали около 80 тыс. человек.