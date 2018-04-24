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«Аэрофлот» проведет традиционную акцию для ветеранов
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«Аэрофлот» проведет традиционную акцию для ветеранов 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: otr-online.ru
"Аэрофлот" объявил о проведении традиционной акции для ветеранов Великой Отечественной войны в период с 3 по 12 мая 2018 года.
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимися гражданами соответствующих государств, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания.
"Аэрофлот" берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.
Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт.
В 2001 году «Аэрофлот» первым из российских перевозчиков ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах.
С тех пор ее участниками стали уже около 80 тыс. человек.
"Акция «Аэрофлота» — дань благодарности всем, кто в труднейших испытаниях сумел отстоять нашу страну", — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.
Он напомнил, что 15 аэрофлотовцев за мужество и героизм были удостоены высокой награды — звания Героя Советского Союза.
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