«Аэрофлот» проведет традиционную акцию для ветеранов

"Аэрофлот" объявил о проведении традиционной акции для ветеранов Великой Отечественной войны в период с 3 по 12 мая 2018 года.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России , в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимися гражданами соответствующих государств, предоставляется право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания.

"Аэрофлот" берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт.

В 2001 году «Аэрофлот» первым из российских перевозчиков ввел традицию предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах.

С тех пор ее участниками стали уже около 80 тыс. человек.

"Акция «Аэрофлота» — дань благодарности всем, кто в труднейших испытаниях сумел отстоять нашу страну", — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев

Он напомнил, что 15 аэрофлотовцев за мужество и героизм были удостоены высокой награды — звания Героя Советского Союза.