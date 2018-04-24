Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 1,10%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, производства стекла и электроэнергетики.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted упал на 1,10%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Logah Technology Corp (TW:3593), которые подорожали на 0,86 п. (9,95%), закрывшись на отметке в 9,50. Котировки Basso Industry Corp (TW:1527) выросли на 5,20 п. (9,94%), завершив торги на уровне 57,50. Бумаги Ruentex Materials Co Ltd (TW:8463) выросли в цене на 1,95 п. (9,90%), закрывшись на отметке 21,65.

Лидерами падения стали акции Ching Feng Home Fashions Co Ltd (TW:9935), цена которых упала на 2,00 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 18,00. Акции VIA Technologies Inc (TW:2388) поднялись на 3,20 п. (9,94%), закрывшись на уровне 29,00, а Taimide Tech Inc (TW:3645) снизились в цене на 7,40 п. (9,91%) и завершили торги на отметке 67,30.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (746) превысило количество закрывшихся в плюсе (104), а котировки 60 акций практически не изменились.

Котировки акций Ruentex Materials Co Ltd (TW:8463) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 9,90%, 1,95 п., и завершили торги на отметке 21,65.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,87%, или 0,60, достигнув отметки $69,24 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,68%, или 0,51, до $75,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,31%, или 4,10, до отметки $1.328,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,06% до 29,632, а котировки TWD/CNY не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,2131.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 90,67.