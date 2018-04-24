В Хельсинки число проданных по цене более €500 000 квартир выросло за пять лет на 70%

По данным агентства недвижимости Kahdeksas päivä, в 2017 году продажи недвижимости в Хельсинки выросли примерно на 2%. Средняя цена квартиры составила €268 700, пишет YLE. Аналитики отметили, что в прошлом году 11% квартир на вторичном рынке нашли покупателей по цене более €500 000. А за последние пять лет число таких сделок увеличилось на 70%. Аналогичная тенденция зафиксирована в соседнем Эспоо, в то время как более доступное жилье все чаще можно найти в Вантаа. К повышению спроса на недвижимость в Эспоо привело расширение линии метро Хельсинки. Напомним, что в столичном регионе Суоми средняя стоимость квадратного метра «вторички» в марте 2018-го составила €4520. Это на 4,5% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Ознакомьтесь с предложениями по продаже квартир в Хельсинки.