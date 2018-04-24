10 регионов с самыми дорогими дачами

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» сделали региональный срез цен и годовой динамики на дачи и составили рейтинг регионов.

Ниже представляем 10 регионов с самыми дорогими дачами в России . 1. Крым

Цена: 3214634 рублей

Прирост за год: −1,5%

Составители рейтинга отмечают, что при выборе дачи покупатели обращают внимание на наличие поблизости леса, водоема.

Окружение и инфраструктура также играют роль. Не много найдется желающих жить дикарем на природе. 2. Севастополь

Цена: 2879000 рублей

Прирост за год: −8,3%

Покупатели смотрят на уровень и состояние поселка или дачного места, его чистоту, на наличие охраны, магазинов поблизости, на коммуникацию с ближайшими населенными пунктами. 3. Москва

Цена: 2619061 рублей

Прирост за год: −2,7%

Размер участка тоже имеет значение. Некоторым хватает 6 соток, другие ищут надел побольше — 10−15 соток.

Состояние дома тоже, конечно, очень важно и напрямую влияет на стоимость, подчеркивают составители рейтинга. 4. Московская область

Цена: 2262000 рублей

Прирост за год: −3,8%

Помимо прочего, покупатели ценят центральные коммуникации — газ и канализацию, которые на дачах есть не всегда.

Но обязательно должно быть проведенное в дом электричество. 5. Калининградская область

Цена: 2255375 рублей

Прирост за год: −1,1%

Калининградская область замыкает пятерку регионов с самыми дорогими дачами — здесь они стоят более 2 млн рублей. За год цены на дачи снизились на 1,1%. 6. Ленинградская область

Цена: 2101858 рублей

Прирост за год: −4,2%

Ленинградская область также популярна, в ней стоимость такого домика еще превышает 2 млн рублей.

Тем не менее, за год цены на дачи снизились на 4,2%. 7. Краснодарский край

Цена: 1826341 рублей

Прирост за год: 5,2%

С апреля прошлого года по апрель нынешнего дачи подорожали только в 11 регионах из рассмотренных 54.

Цена: 1822972 рублей

Прирост за год: 4,8%

Ставропольский край стал одним из регионов с наиболее значительным ростом цен на дачи за прошедший год.

Отмечается, что, как правило, будущие дачники, выбирая домик с участком, обращают внимание на природное окружение, пейзаж и экологию местности. 9. Ростовская область

Цена: 1807200 рублей

Прирост за год: 4,4%

Ростовская область входит в десятку регионов с самыми высокими ценами на дачи.

Здесь рост цен за год составил 4,4%.

Таким образом, Ростовская область вошла в число 11 регионов, где дачи за год подорожали. 10. Иркутская область

Цена: 1750072 рублей

Прирост за год: −9,5%

Иркутская область вошла в Топ−10 из-за высоких цен на недвижимость вообще (1 750 072 рубля).

Однако отмечается, что уровень падения цен на дачи в регионе значительный — 9,5%.