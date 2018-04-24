10 регионов с самыми дорогими дачами 

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» сделали региональный срез цен и годовой динамики на дачи и составили рейтинг регионов.
Цена: 3214634 рублей
Прирост за год: −1,5%
Составители рейтинга отмечают, что при выборе дачи покупатели обращают внимание на наличие поблизости леса, водоема.
Окружение и инфраструктура также играют роль. Не много найдется желающих жить дикарем на природе. 2. Севастополь
Цена: 2879000 рублей
Прирост за год: −8,3%
Покупатели смотрят на уровень и состояние поселка или дачного места, его чистоту, на наличие охраны, магазинов поблизости, на коммуникацию с ближайшими населенными пунктами. 3. Москва
Цена: 2619061 рублей
Прирост за год: −2,7%
Размер участка тоже имеет значение. Некоторым хватает 6 соток, другие ищут надел побольше — 10−15 соток.
Состояние дома тоже, конечно, очень важно и напрямую влияет на стоимость, подчеркивают составители рейтинга. 4. Московская область
Цена: 2262000 рублей
Прирост за год: −3,8%
Помимо прочего, покупатели ценят центральные коммуникации — газ и канализацию, которые на дачах есть не всегда.
Но обязательно должно быть проведенное в дом электричество. 5. Калининградская область
Цена: 2255375 рублей
Прирост за год: −1,1%
Калининградская область замыкает пятерку регионов с самыми дорогими дачами — здесь они стоят более 2 млн рублей. За год цены на дачи снизились на 1,1%. 6. Ленинградская область
Цена: 2101858 рублей
Прирост за год: −4,2%
Ленинградская область также популярна, в ней стоимость такого домика еще превышает 2 млн рублей.
Тем не менее, за год цены на дачи снизились на 4,2%. 7. Краснодарский край
Цена: 1826341 рублей
Прирост за год: 5,2%
С апреля прошлого года по апрель нынешнего дачи подорожали только в 11 регионах из рассмотренных 54.
В основном это южные области: Краснодарский (+5,2%) и Ставропольский (+4,8%) края, Ростовская (+4,4%) и Брянская (+3,9%) области, республика Адыгея (+3,6%). 8. Ставропольский край
Цена: 1822972 рублей
Прирост за год: 4,8%
Ставропольский край стал одним из регионов с наиболее значительным ростом цен на дачи за прошедший год.
Отмечается, что, как правило, будущие дачники, выбирая домик с участком, обращают внимание на природное окружение, пейзаж и экологию местности. 9. Ростовская область
Цена: 1807200 рублей
Прирост за год: 4,4%
Ростовская область входит в десятку регионов с самыми высокими ценами на дачи.
Здесь рост цен за год составил 4,4%.
Таким образом, Ростовская область вошла в число 11 регионов, где дачи за год подорожали. 10. Иркутская область
Цена: 1750072 рублей
Прирост за год: −9,5%
Иркутская область вошла в Топ−10 из-за высоких цен на недвижимость вообще (1 750 072 рубля).
Однако отмечается, что уровень падения цен на дачи в регионе значительный — 9,5%.