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Биткоин преодолел отметку в $9 тысяч
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Биткоин преодолел отметку в $9 тыс. 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Биткоин (bitcoin) во вторник утром торгуется выше 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.47 мск биткоин дорожал на 4,42% — до 9,253 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта увеличивалась в цене на 4,67% — до 9,272 тысячи долларов, на Binance — на 4,71%, до 9,275 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 7,54%, до 680,52 доллара, Ripple — на 5,92%, до 0,92 доллара, Bitcoin Cash — на 16,29%, до 1547,12 доллара.
Цена на биткоин с середины месяца колебалась в районе в 8 тысяч долларов и только во вторник преодолела рубеж в 9 тысяч долларов на фоне роста капитализации рынка криптовалют. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 421,63 миллиарда долларов. За неделю показатель вырос на 30%, примерно с 326 миллиардов долларов.
При этом доля биткоина продолжает сокращаться по сравнению с альтернативными криптовалютами — неделю назад его доля на рынке составляла около 42%, на данный момент — примерно 37%.
"Единственная криптовалюта, которая демонстрирует волатильность, — Bitcoin Cash. Она сейчас показывает наилучшую динамику из топ-20. Такое движение напоминает манипуляцию со стороны "китов", чтобы подогреть интерес и зафиксировать прибыль", — прокомментировал РИА Новости ситуацию на криптовалютном рынке глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.
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