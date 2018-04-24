Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,66%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов второстепенных товаров и услуг, производителей товаров массового потребления и промышленности.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,66%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Webjet (AX:WEB), которые подорожали на 0,380 п. (3,55%), закрывшись на отметке в 11,090. Котировки Altium Ltd (AX:ALU) выросли на 0,690 п. (3,49%), завершив торги на уровне 20,450. Бумаги Aristocrat Leisure Ltd (AX:ALL) выросли в цене на 0,895 п. (3,49%), закрывшись на отметке 26,525.

Лидерами падения стали акции South32 Ltd (AX:S32), цена которых упала на 0,370 п. (9,34%), завершив сессию на отметке 3,590. Акции Boral Ltd (AX:BLD) поднялись на 0,640 п. (8,50%), закрывшись на уровне 6,890, а Australian Pharma Industries (AX:API) снизились в цене на 0,100 п. (7,52%) и завершили торги на отметке 1,230.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (618) превысило количество закрывшихся в плюсе (604), а котировки 355 акций практически не изменились.

Котировки акций Aristocrat Leisure Ltd (AX:ALL) выросли до исторического максимума, поднявшись на 3,49%, 0,895 п., и завершили торги на отметке 26,525. Котировки акций Australian Pharma Industries (AX:API) упали до 3-летнего минимума, упав на 7,52%, 0,100 п., и завершили торги на отметке 1,230.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 0,71% до отметки 11.666.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,32%, или 4,20, достигнув отметки $1.328,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,89%, или 0,61, до $69,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,63%, или 0,47, до отметки $75,18 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,01% до 0,7605, а котировки AUD/JPY повысились на 0,11%, достигнув отметки 82,75.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 90,67.