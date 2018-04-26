Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, сырья и металлодобывающей промышленности.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Healthscope (AX:HSO), которые подорожали на 0,310 п. (15,27%), закрывшись на отметке в 2,340. Котировки Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG) выросли на 0,050 п. (6,99%), завершив торги на уровне 0,765. Бумаги Australian Pharma Industries (AX:API) выросли в цене на 0,078 п. (6,28%), закрывшись на отметке 1,312.

Лидерами падения стали акции Boral Ltd (AX:BLD), цена которых упала на 0,360 п. (5,23%), завершив сессию на отметке 6,520. Акции Bank of Queensland Ltd (AX:BOQ) поднялись на 0,525 п. (4,99%), закрывшись на уровне 9,995, а Mayne Pharma Group Ltd (AX:MYX) снизились в цене на 0,030 п. (4,41%) и завершили торги на отметке 0,650.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (685) превысило количество закрывшихся в минусе (557), а котировки 375 акций практически не изменились.

Котировки акций Healthscope (AX:HSO) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 15,27%, 0,310 п., и завершили торги на отметке 2,340. Котировки акций Bank of Queensland Ltd (AX:BOQ) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,99%, 0,525 п., и завершили торги на отметке 9,995.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 5,62% до отметки 12.297.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,20%, или 2,70, достигнув отметки $1.325,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,41%, или 0,28, до $68,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,59%, или 0,44, до отметки $74,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,11% до 0,7572, а котировки AUD/JPY повысились на 0,04%, достигнув отметки 82,81.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 90,95.