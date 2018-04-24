Исследование: каждая пятая покупка по карте совершается бесконтактным способом

Количество бесконтактных трансакций выросло почти в три раза, а оборот по таким покупкам вырос в 3,5 раза за 2017 год. Об этом говорится в исследовании покупательской активности россиян банка «Русский Стандарт».

Доля бесконтактных платежей от всех трансакций по банковским картам в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» выросла с 7% (в 2016 году) до 22% (в 2017). Таким образом, сегодня каждая пятая оплата покупки по карте совершается бесконтактным способом.

Средний чек в бесконтактных платежах вырос и составил 502 рубля в 2017 году против 448 рублей в 2016 (рост на 12%). В случае с бесконтактом рост среднего чека говорит о том, что люди перестали боятся моментальных операций и готовы оплачивать покупки на более крупные суммы бесконтактным способом.

Такой стремительный рост в сфере бесконтактных операций произошел во многом благодаря нарастающей популярности мобильных платежных сервисов, позволяющих оплачивать покупки при помощи смартфонов. К слову, средний чек оплаты смартфоном в 2017 году составил 1 051 рублей.

Платежи растут, средний чек падает

«Русский Стандарт» отмечает рост количества операций по банковским картам: в 2017 году он составил более 25%. Такой стремительный рост свидетельствует о глобальной «терминализации» торговых точек. Таким образом, можно считать, что инфраструктура для повсеместной безналичной оплаты фактически создана уже сейчас, особенно в крупных городах. Стоит отметить, что долгое время препятствием для безналичных оплат было даже не отсутствие POS-терминалов в магазинах, торговых точках, ресторанах, а менталитет населения, предпочитающих «живые деньги». Сейчас же — совсем другое дело: практически все выплаты зарплат и пособий люди получают на карту, соответственно, и рассчитываться россияне также предпочитают при помощи пластика. И если есть возможность оплатить картой, то клиент оплатит ей охотнее, чем будет искать банкомат для получения наличных.

При этом сам рост оборота (общей суммы) сравнительно невелик — всего 7% от показателя 2016 года. Это говорит о том, что люди предпочитают расплачиваться картой чаще, но на меньшие суммы. Собственно, об этом свидетельствуют и данные по такому показателю, как средний чек операций по карте: в 2017 году он составил 1 032 рубля, в то время как в 2016 году это было 1 198 рублей, снижение составило 14%.

Супермаркеты, фастфуд, АЗС — где тратили россияне в 2017 году

По данным эквайринговой сети «Русского Стандарта», больше всего операций в 2017 году по картам россияне совершили в ресторанах, в ритейле (при этом, по обороту сегмент «ритейл» занимает первое место), на третьем месте находятся станции техобслуживания (СТО) и автозаправки (АЗС), затем развлечения и оплата медицинских услуг.

Интересная ситуация с такси — в 2017 году сегмент вышел из топ-5 по количеству трансакций, а вот средний чек здесь уменьшился почти в три раза: с 1 443 рублей в 2016 году до 354 рублей в 2017-м. Большинство экспертов полагают, что ужесточившаяся конкуренция, внедрение новых сервисов, например, таких как «гарантированный тариф», а также выход интеграторов такси в регионы привели к снижению среднего чека за поездку. Такси с каждым годом все меньше воспринимается как элитный транспорт.

География и сезонность трат по картам

Уфа и Самыми активными регионами по числу безналичных покупок, по данным эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», после двух столиц стали Казань Екатеринбург . Топ-5 городов с наибольшим количеством трансакций по картам:

Москва , средний чек операции по карте — 1 249 рублей (для сравнения, в 2016 году — 1 571 рубль).

Санкт-Петербург , 1 154 рублей (в 2016-м — 1 173 рубля).

Казань, 755 рублей (в 2016-м — 860 рублей).

Уфа, 532 рубля (в 2016-м — 587 рублей).

Екатеринбург, 837 рублей (в 2016-м — 897 рублей).

Продуктовый виджет

При этом, если рассматривать распределение трат по году, то надо отметить, что пик трат по картам приходится на декабрь — 10% от всех годовых трат (за счет приобретения новогодних подарков и подготовки к празднику), на втором месте март (доля 8,5%), на третьем — октябрь и ноябрь (8,2%). В то время как в другие месяцы уровень трансакций остается примерно одинаковым — это 6—7%.

«Самое главное преимущество такой технологии в том, что она экономит время. Но, так или иначе, есть и риски. До тысячи рублей система не запрашивает пароль. Это пусть и экономит время и обеспечивает простоту, но злоумышленники, используя свои приспособления для счета данных, могут легко украсть вашу тысячу рублей, просто проходя мимо вас. Сумма, конечно, не космическая, однако, неприятно прийти домой и не досчитаться тысячи рублей на карте», — комментирует специалист департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Николай Котов

Для того, чтобы обойти злоумышленников, эксперт советует пользоваться смартфонами с функциями Apple Pay и Samsung Pay.