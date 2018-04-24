Эксперты спрогнозировали будущее рынка недвижимости с учетом падения валюты

Ульяновские и федеральные эксперты в сфере недвижимости считают, что новые санкции и ослабление рубля могут серьезно сказаться на рынке недвижимости, сообщает портал «73 онлайн».

Помимо внешних факторов на доступность жилья повлияют еще и законодательные ограничения, касающиеся долевого строительства — они вступают в силу с июля. Чего ожидать ульяновцам в ближайшее время и целесообразно ли вкладываться в покупки?

Об этом специалисты рассказали корреспонденту интернет-издания Татьяне Лисицыной

Новые санкции против российских бизнесменов и компаний Минфин США ввел в начале апреля. За этим последовало резкое падение национальной валюты, в очередной раз вызвавшее панические настроения среди населения. Эксперты рассказали, как в действительности повлияют развернувшиеся на мировой арене события на рынок жилья, чего ожидать покупателям и каковы перспективы при покупке квартир.

Мнение федерального эксперта — президента девелоперской группы «Инград» Павла Поселенова , приводит РБК. Оно сводится к тому, что недвижимость для жителей России по-прежнему остается одним из наиболее надежных и любимых способов сохранения средств в периоды экономической и политической нестабильности. Поселенов предполагает, что ослабление рубля может вызвать повышение спроса за счет тех покупателей, кто давно планировал покупку и не решался ее совершить. Эксперт рекомендует делать выбор в пользу надежных застройщиков, предлагающих качество и приемлемые цены.

Еще одним фактором, который достаточно серьезно может сказаться на строительной отрасли, является введение санкций против крупнейших российских банков, в том числе нынешних лидеров в области ипотечного кредитования. На сегодняшний день ипотека остается основным инструментом приобретения квартиры, доля сделок с ее использованием постоянно увеличивается и сейчас составляет порядка 65%.

Генеральный директор ГК «МИЦ» Даромир Обуханич высказывает предположение, что Центробанк может увеличить ключевую ставку, что в свою очередь подтолкнет удорожание ипотеки для населения.

Сегодня взять ипотеку на покупку квартиры можно по ставке от 7,4% годовых на весь срок, а для некоторых категорий граждан процентная ставка субсидируется до уровня 6%. Смогут ли банки удерживать такие ставки при нестабильности экономики — большой вопрос. Сейчас факторов, позволяющих ЦБ опустить ключевую ставку, нет, а вот вырасти она может вполне, в зависимости от колебаний курсов валют.

Прогноз Елены Гамовой, исполнительного директора ульяновского ООО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ», подтверждает мнения федерального спикера: ослабление национальной валюты будет способствовать росту цен при относительно невысоком спросе.

— Тут несколько факторов: первое — то, что рубль ослаб; второе — то, что строительство сокращается. С июля закон сильно ограничивает долевое строительство, останутся всего несколько компаний, которые смогу законно привлекать деньги дольщиков. Если сокращается предложение, цены закономерно должны возрасти. Учитывая низкий рубль — а себестоимость строительства складывается, в том числе, из компонентов, которые сейчас дорожают, — себестоимость строительства возрастет.

Изменения ФЗ 214, о которых говорят эксперты, действительно могут серьезно сказаться на рынке. Поправки вступают в силу с 1 июля этого года. Они ужесточают требования к застройщикам, оговаривая минимальный опыт работы, функционал строительной компании, количество реализуемых проектов, минимальный уставный капитал и другое. Представители профессионального сообщества отмечают, что нововведения не только вытеснят с рынка многих мелких застройщиков, но и в конечном счете спровоцируют увеличение стоимости жилья.

Таким образом, события, произошедшие с курсом рубля, могут отыграться повышением цен во всех сферах. Такое в истории страны уже бывало. Поэтому, по словам коммерческого директора инвестиционно-строительной компании «Запад» Алексея Гаврилова, сегодня наиболее выгодное для приобретения жилья время.

— Действительно, мы можем говорить о том, в нашей стране недвижимость была и остается одним из самых надежных активов для сохранения средств. Поэтому тем, кто всерьез задумался о приобретении собственного жилья или инвестировании своих средств в недвижимость, я бы посоветовал сделать это в первом полугодии 2018 года. — Максимально выгодные ценовые предложения в совокупности с низкими процентными ставками по ипотеке позволяют сейчас совершить покупку на действительно привлекательных условиях. Кроме того, выбирая квартиру не просто в отдельно строящемся доме, а в проектах комплексного освоения территорий, Вы получаете не только собственные квадратные метры, но и действительно комфортную среду проживания. Я думаю, со мной многие согласятся, что купить квартиру в новом доме в динамично развивающемся микрорайоне и по максимально выгодной цене — это лучшее инвестирование собственных средств в дальнейшую счастливую жизнь.

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