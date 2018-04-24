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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,24% — до $74,89 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,38%, составив $68,90 за баррель.
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