Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,24% — до $74,89 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,38%, составив $68,90 за баррель.