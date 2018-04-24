Ещё
Сотки даром: земля в Новосибирске подешевела на треть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотки даром: земля в Новосибирске подешевела на треть 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Цены на землю в Новосибирске упали на 32% — к такому выводу пришли аналитики N1.RU, сравнив данные предложений земли 2017-го и 2018 года.
Средняя цена участка в городе снизилась с 2 миллионов до 1,38 миллиона рублей. Значительно меньше подешевела земля в области — всего на 6%, с 970 до 910 тысяч рублей за участок. Средняя стоимость сотки земли варьируется от 60,6 тысячи рублей в Новосибирской области до 102 тысяч рублей в городе.
При этом число вариантов за год также сократилось — на 11%, до 2567 объявлений. По наблюдениям руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, число привлекательных предложений снижается ежегодно.
«Значительное снижение средних цен на территории города, возможно, связано с тем, что ликвидной земли сейчас просто нет в продаже», — добавила она.
Площадь участков в продаже составляет 20 и 13 соток соответственно. Самый большой и дорогой участок сегодня продают за 185 миллионов рублей — это огромная территория в 222,4 га в Мошковском районе, в 1,5 км от Северного объезда и поблизости от планируемого Восточного обхода. При этом продавец указывает, что участок можно перевести в земли поселений, что уже утверждено генпланом развития этого района.
Ранее НГС рассказывал о готовности новосибирского бизнесмена раздавать участки даром — заплатить придётся только за коммуникации.
ngs.ru: последние новости
15 миллионов, пять машин и пять домов: названы самые богатые депутаты Дожди задержатся: в Новосибирск надолго пришла сырая и тёплая погода Роскомнадзор блокировал некоторые IP-адреса Google из-за Telegram
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр160
Армения может уйти от России268
Арестован главный экономист ЦБ42
«Это контрольный выстрел в голову»65
Порошенко обратился с просьбой к националистам66
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
00:46
Порошенко обратился с просьбой к националистам
Украина
00:59
«США подталкивают мир к новой гонке вооружений»
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение