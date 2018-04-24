Уникальную железную дорогу построят из Владивостока в Китай

Агентство Дальнего Востока и два китайских инвестора подписали соглашение, направленное на поддержку российско-китайского экспорта.

Суть этого соглашения в строительстве скоростной железной дороги, начало которой будет взято во Владивостоке , а конечный пункт — китайский город Муданьцзян, сообщает IReactor.

Этот проект был представлен на Дне китайского инвестора, который прошел во Владивостоке в начале прошлого года.

КНР. Но уже на сегодняшний день заключены договоренности о начале строительства скоростного маршрута между двумя городами России

Проектная рабочая скорость поездов составит порядка 250 километров в час, это стандарт для китайских железных дорог пассажирского назначения.

Предварительно известно, что между Владивостоком и Муданьцзяном будет открыто 12 новых железнодорожных станций, а общая протяженность путей составит около 380 километров.

Сложность и уникальность проекта в том, что более 70% от общей длины маршрута будут занимать мосты и тоннели.

Стоимость проекта достигнет оценивается в 12 миллиардов долларов.