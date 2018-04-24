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Уникальную железную дорогу построят из Владивостока в Китай
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Уникальную железную дорогу построят из Владивостока в Китай 

News.ru 2 часа назад
Агентство Дальнего Востока и два китайских инвестора подписали соглашение, направленное на поддержку российско-китайского экспорта.
Суть этого соглашения в строительстве скоростной железной дороги, начало которой будет взято во Владивостоке, а конечный пункт — китайский город Муданьцзян, сообщает IReactor.
Этот проект был представлен на Дне китайского инвестора, который прошел во Владивостоке в начале прошлого года.
Но уже на сегодняшний день заключены договоренности о начале строительства скоростного маршрута между двумя городами России и КНР.
Проектная рабочая скорость поездов составит порядка 250 километров в час, это стандарт для китайских железных дорог пассажирского назначения.
Предварительно известно, что между Владивостоком и Муданьцзяном будет открыто 12 новых железнодорожных станций, а общая протяженность путей составит около 380 километров.
Сложность и уникальность проекта в том, что более 70% от общей длины маршрута будут занимать мосты и тоннели.
Стоимость проекта достигнет оценивается в 12 миллиардов долларов.
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