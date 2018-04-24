Более 50 тыс. георгиевских ленточек раздадут москвичам «Волонтеры Победы» к 9 мая 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центральном штабе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
«В Москве организовано 12 точек, где наши волонтеры будут раздавать с утра до вечера георгиевские ленточки. Всего планируется раздать более 50 тыс. ленточек. Их точно будет больше, потому что к акции также подключились различные коммерческие организации, которые тоже раздают ленточки», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по всей стране планируется раздать около 3 млн георгиевских ленточек. Акция стартовала 24 апреля, в 85 регионах РФ организовано более 1,1 тыс. точек раздачи, на которых будут трудиться 30 тыс. волонтеров.
Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 г.