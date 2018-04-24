Более 50 тыс. георгиевских ленточек раздадут москвичам «Волонтеры Победы» к 9 мая 

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«Аэрофлот» бесплатно перевезет ветеранов ВОВ в период 3-12 мая в честь 73-й годовщины победы

Исследование: Средняя цена 1 кв. м в новостройках бизнес-класса Москвы в январе-марте снизилась на 4,5%