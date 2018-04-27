К Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» присоединились орловские кадеты

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в нашей стране в преддверии Дня Победы уже на протяжении нескольких лет. Город Орел — не исключение. По уже сложившейся традиции учащиеся кадетского класса школы № 29 имени погибшего при исполнении служебного долга сотрудника ОВД Дениса Мельникова присоединились к акции.

Орловцы получили георгиевские ленточки и раздавали их прохожим на Комсомольской площади областного центра, а также рассказывали, как правильно их носить.

Сами кадеты признались, что к акции присоединились с большим энтузиазмом, ведь День Победы — праздник, касающийся каждого.