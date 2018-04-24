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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России
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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 24 апреля, до Дня Победы волонтеры планируют раздать около 3 млн ленточек, сообщила представитель пресс-службы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Гришина.
«Старт всероссийской акции у нас 24 апреля, и раздавать ленточки волонтеры будут вплоть до 9 мая. В общей сложности планируется раздать около 3 млн лент», — сказала она, передает ТАСС.
По ее словам, в акции примут участие все 85 регионов России, и в каждом из них будет от трех и больше точек выдачи георгиевских ленточек. По всей стране будет организовано более 1,1 тыс. точек раздачи, на которых будут трудиться 30 тыс. волонтеров.
Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года является движение «Волонтеры Победы». Изначально оно создавалось как проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с целью дать возможность молодым людям оказать помощь в подготовке праздничных мероприятий. Проект объединил 150 тыс. человек. После того как событие завершилось, было решено превратить проект в организацию, которая будет работать и дальше, решая общественно полезные задачи.
В феврале стартовал набор добровольцев, которые будут оказывать помощь в организации проведения мероприятий 9 мая.
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