Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 24 апреля, до Дня Победы волонтеры планируют раздать около 3 млн ленточек, сообщила представитель пресс-службы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Гришина

«Старт всероссийской акции у нас 24 апреля, и раздавать ленточки волонтеры будут вплоть до 9 мая. В общей сложности планируется раздать около 3 млн лент», — сказала она, передает ТАСС

По ее словам, в акции примут участие все 85 регионов России, и в каждом из них будет от трех и больше точек выдачи георгиевских ленточек. По всей стране будет организовано более 1,1 тыс. точек раздачи, на которых будут трудиться 30 тыс. волонтеров.

Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года является движение «Волонтеры Победы». Изначально оно создавалось как проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с целью дать возможность молодым людям оказать помощь в подготовке праздничных мероприятий. Проект объединил 150 тыс. человек. После того как событие завершилось, было решено превратить проект в организацию, которая будет работать и дальше, решая общественно полезные задачи.

В феврале стартовал набор добровольцев, которые будут оказывать помощь в организации проведения мероприятий 9 мая.