Бесплатный гектар обрушил цены на землю под Хабаровском

Эксперт-аналитик в сфере недвижимости Александр Хворов о том, как программа «Дальневосточный гектар» влияет на цены на землю: — На ситуацию с ценами на землю в Хабаровске и его окрестностях существенно повлияла раздача бесплатных гектаров в регионе. Поэтому сегодня, когда прошло уже достаточно времени с начала этого процесса, можно оценить стоимость земли, рассмотреть подробно что, где и почём предлагается на продажу в Хабаровске и его пригородах. Городские земли в Хабаровске не раздаются бесплатно гектарами. На город приходится почти половина всех предложений на рынке земли хабаровской агломерации. Здесь предлагаются на продажу только участки под строительство жилья, а также предприятий сферы обслуживания, складов и прочего.

При этом минимальные площади таких участков за год выросли с 3 соток до 5,4 соток. А вот максимальные сократились с 50 до 16,5 соток. Это связано с тем, что крупные застройщики, которые занимаются возведением больших многоквартирных домов, уже все участки в городе разобрали и оформили или оформляют.

С ростом минимальных площадей в городе выросли и минимальные цены за сотку земли с 19 тысяч рублей до 48,5 тысячи рублей. А сокращение площадей самых больших участков привело к снижению цен на них с 5,8 миллиона рублей до 1 миллиона рублей за сотку.

В среднем же снижение цен на землю в городе за год составило 55,5%.

В пригородах Хабаровска предложение участков по предназначению более разнообразно. Здесь половина предлагается под строительство — в основном индивидуальное жилищное. Цены зависят и от удаленности от города, и от направления, и от степени готовности участка или дома. При этом минимальные размеры участков выросли с 3 соток до 7,2 сотки, а максимальные уменьшились в два раза.

Цены за год стали более адекватными, особенно это относиться к большим участкам. Раньше цены на них доходили до 1,5 миллионов рублей за сотку земли, сегодня — не превышают 150 тысяч рублей за сотку не обустроенной земли. А в среднем снижение цен за год составило 80% на участки под строительство в ближайших пригородах.

Дачные и садово-огородные участки в ближайших пригородах составили в апреле около четверти всех предложений. Средние площади таких участков за год выросли, а средние цены упали в три раза. При этом максимальное снижение было отмечено у самых дорогих участков. Год назад можно было встретить предложение, где за сотку запрашивали более 260 тысяч рублей. При площади участка около 9 соток, сумма получалась свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. Сегодня максимальные цены приблизились к 70 тысячам рублей за сотку, и при максимальных площадях в 16 соток сумма получается в два раза меньшей. Земли сельхозназначения в ближайших пригородах Хабаровска составили 22% всех предложений. Площади таких участков увеличились незначительно, при этом цены снизились на 38%. В дальних пригородах Хабаровска (более 10 километров от города) в апреле основная доля предложений (93%) приходится на участки под строительство или участки с готовым домом. При этом средняя площадь таких участков — 14,8 соток, а средняя цена — 129 тысяч рублей. Но это скорей не цена земли, а цена строения на этом участке (встречаются дома по 300 м2 с отделкой). Земли сельхозназначения составили в дальних пригородах около 7% всех предложений, средние площади остались на уровне прошлого года, цены за год стали ниже на 6,5%, так как появилась альтернатива в виде бесплатных гектаров. Самые востребованные участки на южном (23% всех предложений в пригородах) и восточном направлениях (18% предложений) от города. На северное направление, а это только зона ближайших пригородов, приходится 6,6% предложений. Западнее города, это в основном территория ЕАО, предлагается 5% всех пригородных предложений.

В целом рынок земли за год в Хабаровске и его пригородах ушел в красную зону. Цены повсеместно и существенно снизились. Наибольшие потери были отмечены в сегменте участков для строительства, где падение цен составило до 88% за сотку. Меньше стали запрашивать и за дачные участки, в среднем от 50% (в восточной зоне) до 90% (на левобережье).

Причиной падения рынка земли в хабаровской агломерации я считаю макроэкономические проблемы в стране и регионе. Тем более, если уж кому очень хотелось пожить и поработать на земле, то для этого можно было взять целый гектар — и бесплатно.