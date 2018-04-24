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Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже
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Акции «РусАла» взлетели на Гонконгской бирже 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Акции компании "Русал" на открытии торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 24% после заявления о возможности снятия санкций, свидетельствуют данные торгов.
Акции алюминиевого гиганта подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.
Ранее американские власти заявили, что могут отменить ограничительные меры против "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
В начале этого месяца США ввели новые ограничительные меры против России. В санкционный список были включены несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании. В число подвергнутых американским рестрикциям попали Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".
Включение в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями для американских граждан. Также запрещены любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Министерство финансов США дало месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу седьмого мая. Американским гражданам также дали два месяца на завершение текущих контрактов и прекращение сотрудничества с компаниями, которые попали под ограничительные меры.
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