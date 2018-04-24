Социологи назвали пять проблем, больше всего волнующих россиян

Россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром»

Рост цен тревожит 63% опрошенных, сообщают Известия. Второе и третье месте место среди проблем заняли бедность (47%) и рост безработицы (40%).

Эти же проблемы занимали первые три места в 2016 году. Однако в этом году уровень обеспокоенности снизился. В случае с ценами — на 14%, с бедностью — на 2%, с безработицей — на 3%.

Снижение уровня тревоги скорее указывает не на удовлетворенность уровнем цен, а на адаптацию граждан к сложившимся обстоятельствам, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия . Это происходит, например, в результате отказа от привычных продуктов и перехода на более доступные аналоги.

Четвертое место заняла проблема коррупции. Она беспокоит 38% опрошенных. Это на 14% больше, чем два года назад. Эксперты связывают рост антикоррупционных настроений с громким обсуждением скандалов, в которых замешаны высокопоставленные чиновники.

Проблема кризиса в экономике опустилась на пятое место. В 2016 году она беспокоила 38%. Сейчас она волнует 35% респондентов.

Напомним, за месяц, прошедший после выборов президента России , рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7%. 17 марта он составлял 55,3%, а к 15 апреля опустился до 48,4%.

Отметим, что рейтинг доверия других политиков еще ниже.