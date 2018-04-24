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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Нью-Йорк, 23 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской
фондовой бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на  0,06 проц по сравнению с показателем предыдущего торгового дня,
индекс «Стандард энд Пурз 500» вырос на 0,01 проц, индекс «Насдак»
упал на 0,25 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 40,58 пункта Торги на фондовых биржах Китая завершились ростом котировок Индекс на Лондонской фондовой бирже упал на 0,91 проц
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