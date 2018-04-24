Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже

фондовой бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на 0,06 проц по сравнению с показателем предыдущего торгового дня,

индекс «Стандард энд Пурз 500» вырос на 0,01 проц, индекс «Насдак»

упал на 0,25 проц. —0—