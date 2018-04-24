Сколько на самом деле зарабатывают Кайли Дженнер, Робин Райт, Керри Вашингтон и другие звезды

Издание Parade решило заглянуть в чужие карманы и подсчитало, сколько за прошлый, 2017 год заработали различные знаменитости — от Кайли Дженнер до звезды «Скандала» Керри Вашингтон. Возглавляет список Parade рок-музыкант Брюс Спрингстин — в свои 68 лет рокер зарабатывает на музыке/выступлениях, выпустил мемуары Born to Run, а еще доход ему принесло шоу на Бродвее, и суммарно за 2017 год доход Брюса составил 75 миллионов долларов. Далее по списку идет Крис Рок — комедийный актер и стэнд-ап комик за год заработал 57 миллионов долларов (а за 2016, для сравнения — 40 миллионов благодаря двум совместным проектам с Netflix ). Кайли Дженнер благодаря своему бренду косметики и реалити-шоу о семействе Кардашьян за прошлый год стала богаче на 41 миллион долларов, актер NCIS Марк Хармон — на 19 миллионов, а звезда «Американской семейки» Тай Беррелл — на 13,5 миллионов долларов. Актрисы на ТВ, судя по данным Parade, по-прежнему получают меньше коллег-мужчин: Минди Калинг за 2017 год заработала 13 миллионов долларов, звезда «Скандала» Керри Вашингтон — 11 миллионов, а Робин Райт , которая в одиночку будет «вытаскивать» последний сезон «Карточного домика» — лишь 9 миллионов. Ну и, наконец, хуже всего пришлось Пэтти Дженкинс , которая сняла «Чудо-женщину»: супергеройский блокбастер Warner Bros. заработал в прокате 800 с лишним миллионов долларов, а Пэтти — всего 1. попкорнnews