В США пройдут соревнования по скоростному запуску спутников 

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Западные СМИ: Россия капитулировала перед SpaceX на мировом рынке космических пусков

WikiLeaks потеряла доступ к важнейшему криптовалютному аккаунту

Обнаружена планета, поглощающая почти 99 процентов достигающего ее света