В США пройдут соревнования по скоростному запуску спутников 

Представители человечества любят соревноваться друг с другом в скорости. Но к привычным гонкам на лошадях, велосипедах, автомобилях и даже вертолетах с самолетами скоро может прибавиться конкурс на самый скоростной запуск спутника с грузом на околоземную орбиту. По крайней мере агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) обещает выплатить за успешный и быстрый запуск приз в размере 10 миллионов долларов США.
Согласно условиям, до 15 октября нынешнего, 2018 года все желающие должны будут подать заявку и получить одобрение Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов. После того как компания пройдет квалификацию, ей единовременно выплатят грант в размере 400 тысяч долларов. На эти деньги участники и должны будут реализовать проект. В рамках конкурса компании также получат информацию о полезной нагрузке, которую нужно будет поднять на орбиту, самой целевой орбите, космодроме и времени запуска. Подготовка продлится до следующего года, а «скоростные старты» пройдут в конце 2019-го.
Но на этом конкурс не закончится. В случае первого успешного запуска компании во втором раунде испытаний получат грант в размере 2 миллионов долларов, после чего должны будут произвести еще один пуск. Если и он увенчается успехом — компания получит заветный приз в размере 10 миллионов долларов США. Представители DARPA считают, что такой конкурс даст возможность на равных конкурировать как молодым начинающим компаниям, так и гигантам вроде SpaceX.