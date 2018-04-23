OnePlus раздаст бесплатно несколько OnePlus 6 до начала продаж

Компания OnePlus готова предоставить возможность предпродажного тестирования OnePlus 6 нескольким случайным пользователям. Об этом представители бренда объявили на официальном форуме. Чтобы попытать счастья в акции, достаточно заполнить онлайн-анкету и ждать результатов.

Заявки на участие в лотерее принимаются с сегодняшнего дня и до 5:00 мск 2 мая включительно. Обязательным условием, предъявляемым к участникам акции, является заполнение заявки только на английском языке. При этом победа в акции вовсе не означает, что смартфон вам подарят безвозмездно.

От участников, чьи анкеты будут выбраны, потребуют подготовить развернутую рецензию на OnePlus 6, предметно изложив свои мысли о функциональности гаджета и своих впечатлениях. В случае отказа от выполнения требований устройство придется вернуть производителю.

OnePlus не уточняет, останется ли тестовый образец в пользование участника акции насовсем или его будет необходимо отправить обратно по истечении тестового периода. Как бы там ни было, возможность испытать флагманский смартфон раньше всех остальных определенно дорогого стоит.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.