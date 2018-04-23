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OnePlus раздаст бесплатно несколько OnePlus 6 до начала продаж
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OnePlus раздаст бесплатно несколько OnePlus 6 до начала продаж 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Компания OnePlus готова предоставить возможность предпродажного тестирования OnePlus 6 нескольким случайным пользователям. Об этом представители бренда объявили на официальном форуме. Чтобы попытать счастья в акции, достаточно заполнить онлайн-анкету и ждать результатов.
Заявки на участие в лотерее принимаются с сегодняшнего дня и до 5:00 мск 2 мая включительно. Обязательным условием, предъявляемым к участникам акции, является заполнение заявки только на английском языке. При этом победа в акции вовсе не означает, что смартфон вам подарят безвозмездно.
От участников, чьи анкеты будут выбраны, потребуют подготовить развернутую рецензию на OnePlus 6, предметно изложив свои мысли о функциональности гаджета и своих впечатлениях. В случае отказа от выполнения требований устройство придется вернуть производителю.
OnePlus не уточняет, останется ли тестовый образец в пользование участника акции насовсем или его будет необходимо отправить обратно по истечении тестового периода. Как бы там ни было, возможность испытать флагманский смартфон раньше всех остальных определенно дорогого стоит.
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