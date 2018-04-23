В Куркине школьники спасли от вырубки более 200 деревьев

В школе №2005 района Куркино состоялась акция «Мусор, сдавайся!» по раздельному сбору вторсырья. Ее участники — ученики, родители и педагоги и все активные жители района — собрали 21860 кг макулатуры, что с спасению от вырубки 200 деревьев. Об этом сообщил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.

— В акции приняли участие ученики, родители, педагоги и все жители района, кому небезразлична чистота экологии нашего района. Участников акции было так много, и это не может не радовать, что результаты мы подводили несколько дней, — рассказал Илья Кузнецов

Кроме макулатуры, участники сдавали также пластиковые крышки, эта часть акции получила название «Добрые крышечки». Всего было собрано 90 кг крышечек, которые после завершения акция были переданы в куркинский музей природы, откуда их потом отправят на переработку. Отдельно собрано 750 кг пластика.