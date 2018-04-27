День полуоткрытых дверей в Карибском море: получить выгодное гражданство стало проще

Есть хорошие новости: карибское островное государство Сент-Китс и Невис упростило условия получения гражданства. Если вам эта весть не кажется хорошей, значит вы не воротила бизнеса, заинтересованный в налоговых льготах, упрощенной процедуре открытия счетов в европейских банках и безвизовом въезде в полторы сотни стран. Всеми этими льготами пользуются владельцы паспортов Сент-Китс и Невис. С недавних пор получить темно-синюю книжечку стало проще. Подробностями с нами поделились специалисты компании «Иммигрант Инвест».

Как было раньше?

Желающие присягнуть на верность маленькой, но очень привлекательной стране выражали эту готовность единовременным денежным взносом в Фонд диверсификации сахарной промышленности Сент-Китс и Невис. 250 тысяч долларов — за одного себя и 300 тысяч, если намерен выхлопотать документы еще и для жены с двумя детьми. За каждого дополнительного члена семьи — еще по 25 тысяч. Взносы, ясное дело, безвозвратные.

Как теперь?

С 5 апреля 2018 года вступил в действие новый фонд для инвесторов, желающих получить гражданство Сент-Китс и Невис. Называется он Фонд устойчивого развития. Эта организация перераспределяет полученные средства на развитие тех сфер, где страна пока отстает: образование, медицина, туризм и так далее. Размер взноса составляет 150 тысяч долларов, за паспорт для супруги придется доплатить 25 тысяч, а для детей — 10.

Другой путь есть?

А как же. Безвозвратный взнос многим может показаться не лучшим вложением, поэтому Сент-Китс и Невис предусмотрело альтернативу: приобретение недвижимости на период не менее семи лет. Это должен быть объект, утвержденный правительством страны. Как правило, гостиница. Этот способ получения гражданства также претерпел изменения совсем недавно. Если ранее размер инвестиций в недвижимость должен был составлять не менее 400 тысяч долларов, то сейчас эта сумма сокращена вдвое.

Еще за что-нибудь платить придется?

Отделаться только инвестициями не получится. Потребуется еще пройти проверку на благонадежность. Затраты на это составят 7,5 тысяч долларов за личность инвестора и по 4 тысячи за каждого следующего заявителя — супругу, детей или родителей.

В рамках этой проверки государственные службы определят, легально ли получена сумма, которую вы перечисляете в качестве инвестиций, а также достаточно ли у вас средств, чтобы в будущем не претендовать на финансовую помощь. Для успешного прохождения проверки эксперты «Иммигрант Инвест» рекомендуют иметь на счетах не менее полумиллиона долларов.

А что другие страны?

Более выгодные условия оформления гражданства предложило потенциальным инвесторам еще одно государство Карибского бассейна — Гренада . Невозвратный взнос в Национальный фонд преобразования здесь также снижен до 150 тысяч долларов. Подробнее об условиях оформления гражданства Гренады можно узнать из интервью, которое провела для Forbes Елена Рудая с первым секретарем посольства Гренады в РФ Кемалом Николсоном.