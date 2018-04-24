Стала известна средняя зарплата учителей в Москве

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина заявил, что средняя зарплата учителей московских школ в первом квартале 2018 года составила почти 90 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

"У нас сегодня нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тыс. руб. Средняя зарплата за первый квартал 2018 года уже 89 тыc. с копейками", — сказал Калина.

Он также добавил, что у тех преподавателей, чьи ученики достигают выдающихся результатов, зарплаты варьируются в районе 110-120 тыс. руб.