Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 25,72 пункта

Париж, 23 апреля / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой

сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5438,55 пункта, что оказалось на 25,72 пункта или 0,48 проц выше показателя

предыдущего торгового дня. —0—