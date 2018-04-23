«Единый дух и искренняя благодарность»: рассказываем, где в Прикамье можно станцевать «Вальс Победы»

Жителей Пермского края приглашают станцевать вальс прямо на улице, как это делали в 1945 году. В Перми акция «Вальс победы» пройдет 9 мая, а в других городах края начнется уже с 5 мая. Рассказываем, как принять участие.

Акция «Вальс Победы» пройдет в Пермском крае уже в четвертый раз. В 2017 году в общем «Вальсе» приняли участие 117 сел и городов Пермского края и более 35 000 жителей. Сейчас в списке уже около сотни мест. И он будет пополняться. Главная цель акции: воссоздание праздничной атмосферы вечера 9 мая 1945 года, когда жители танцевали на улицах — со знакомыми и случайными прохожими, под живую музыку, пение или патефон, — празднуя победу в Великой Отечественной войне.

В Перми акция пройдет 9 мая с 18:00 до 19:00 на углу улиц Ленина и Борчанинова. А с 16:00 здесь же можно будет принять участие в мастер-классах и за пару часов научиться танцевать.

— Очень важно рассказать как можно большему количеству людей о готовящейся акции, чтобы 9 мая пермяки и гости города смогли исполнить победные вальс и танго, продемонстрировав единеный дух и искреннюю благодарность нынешнего поколения за долгожданную и непростую победу, — призывают организаторы акции.

В Перми открытые мастер-классы начнутся с 5 мая в доме народного творчества «Губерния». Все места, где на сегодняшний день планируют танцевать «Вальс победы», отмечены на карте.