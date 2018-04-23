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Как изменился рынок грузоперевозок в России
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Как изменился рынок грузоперевозок в России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Да и сами перевозчики уже не такие мелкие, как пару лет назад. Тех, у кого один автомобиль, и кто сам за рулем, уже менее пяти процентов. 80 процентов рынка — перевозчики с автопарком от 1 до 5 машин в собственности, показало исследование онлайн-сервиса GroozGo, проведенное специально для «РГ».
Несмотря на то что почти половина перевозчиков имеют прямые договоры с грузовладельцами, 94 процента ищут грузы на специализированных биржах, интернет-площадках и агрегаторах. «Онлайн-сервисы популярны среди мелких перевозчиков (ИП и ООО в равной степени). Крупные транспортные компании с ними не работают, так как это их конкуренты», — говорит Анна Качурец, сооснователь и гендиректор GroozGo.
Предприниматели не быстро, но осваивают новые технологии и настроены на их активное использование. Сейчас в большинстве случаев мелкие перевозчики работают через диспетчера или экспедитора, который за них ищет грузы. Но постепенно они начинают понимать, что им не нужен посредник, если есть мобильное приложение или сайт, где можно быстро найти груз, отмечает Качурец.
Дальнейшее развитие интернет-платформ по распределению заявок на грузоперевозки в скором времени приведет к переходу на цифровой формат общения по всей цепочке поставки, уверен Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic: «Прямой заказ на транспортировку из складской системы учета, получение заявки в электронной форме на персональное мобильное устройство, электронный документооборот при транспортировке — это то, что нас ожидает в ближайшем будущем».
Однако многие транспортные компании не готовы к изменениям. «Такие инструменты, как смартфоны с камерой, мобильные сканеры документов, приложения по отслеживанию статуса доставки, для некоторых водителей остаются невостребованными», — констатирует Миронов. Пока нет обоснованной необходимости купить оборудование, они стараются экономить на «новинках», считает Евгения Серикова, замдиректора по продажам группы компаний AsstrA.
80 процентов рынка перевозок — предприниматели с автопарком от 1 до 5 машин в собственности
Еще более консервативны перевозчики в вопросах оплаты. «Все заинтересованы в твердой валюте, но всё зависит от того, на каких направлениях они работают и в какой валюте основные статьи расходов. Например, международные направления в ЕС — евро, Средняя Азия и Ближний Восток — доллары, внутри России, безусловно, — рубли, но если бы законом были разрешены расчеты в валюте, то, скорее всего, ставки даже внутри РФ согласовывались бы в долларах», — подчеркивает Серикова.
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