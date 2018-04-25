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ОФЗ: увеличение наклона кривой, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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ОФЗ: увеличение наклона кривой, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
На рынке ОФЗ тон вчера продолжили задавать покупатели. Сразу после открытия торгов локальные инвесторы начали активно покупать облигации, а уже вскоре к ним присоединились нерезиденты, в основном представленные спекулятивно настроенными игроками. За счет того что некоторые российские управляющие компании фиксировали прибыль в длинных бумагах, среднесрочные выпуски показали опережающую динамику, в результате чего наклон кривой увеличился. По итогам сессии длинные ОФЗ снизились в доходности на 4–5 бп, за исключением 10-летнего выпуска, опустившегося в доходности на 9 бп.
Среднесрочные облигации снизились в доходности в среднем на 6–8 бп, а короткие ОФЗ потеряли до 15 бп. В результате, спред на отрезке 2–10 лет расширился до 62 бп (+3 бп). Во флоутерах ценовые движения не превысили 0,1 пп. Индексируемые на инфляцию выпуски закрылись в отрицательной зоне — в частности, 10-летний ОФЗ-52002 подешевел на 0,6 пп, до 96,6.
Судя по всему, давление в сегменте было связано с ростом предложения облигаций: сегодня Минфин размещает ОФЗ-ИН №52002 (с погашением в 2028 г.) на сумму 15,1 млрд руб., а также ОФЗ-26223 с фиксированным купоном на 15 млрд руб. Планируемый объем размещения выглядит относительно скромным, особенно учитывая, что ввиду предстоящих государственных праздников следующий аукцион ОФЗ состоится только 15 мая.
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