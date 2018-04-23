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Как икринки. Инновационный полимерный проппант увеличит коэффициент извлечения нефти
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Как икринки. Инновационный полимерный проппант увеличит коэффициент извлечения нефти 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
ООО «РН-ЦИР» (входит в научно-проектный комплекс Роснефти) приступило к изготовлению промышленной партии полимерного проппанта. Использование этого материала в несколько раз увеличит коэффициент извлечения нефти.
Первая партия будет изготовлена в объеме 8 тонн и доставлена для прохождения испытаний на Самотлорское месторождение. Всего планируется изготовить около 100 тонн проппанта.
«Через новый полимерный проппант нефть будет фильтроваться в 15-20 раз лучше, чем через его мировые аналоги», — считает руководитель «РН-ЦИР» Константин Рудяк.
Материал обладает большей устойчивостью к нагрузкам, не деформируются и, следовательно, не препятствуют движению нефти, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
Специалисты «РН-ЦИР» также не исключают возможности закачки инновационного материала в пласт без геля, используя для этих целей обычную воду. Это обеспечит более высокую проницаемость проппанта в самые мелкие полости, а также существенно сократит трудоемкость, время и стоимость процесса.
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