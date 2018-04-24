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Чеховский рынок оштрафовали за антисанитарию
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Чеховский рынок оштрафовали за антисанитарию 

Казанский Портал 1 час назад
На Чеховском рынке обнаружили следы жизнедеятельности мышей и одну муху. Инспекторы также нашли нарушения норм по защите объекта от грызунов и насекомых.
Проверку проводили сотрудники Роспотребнадзора. «Наводку» на рынок дала ведущая программы «Ревизорро». Она проверяла Чеховский и нашла волосы на сосисках и грязь на витринах. У продавцов не было при себе медкнижек и документов на продукцию. Телеведущая назвала рынок «свинарней».
После выхода передачи на одну из закусочных на территории рынка пожаловался казанец. В январе он покупал там чай и пирожок с мясом, и отравился.
Владельцев Чеховского рынка оштрафовали на 10 000 рублей, пишет «Вечерняя Казань».
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