Чеховский рынок оштрафовали за антисанитарию

На Чеховском рынке обнаружили следы жизнедеятельности мышей и одну муху. Инспекторы также нашли нарушения норм по защите объекта от грызунов и насекомых.

Проверку проводили сотрудники Роспотребнадзора . «Наводку» на рынок дала ведущая программы «Ревизорро». Она проверяла Чеховский и нашла волосы на сосисках и грязь на витринах. У продавцов не было при себе медкнижек и документов на продукцию. Телеведущая назвала рынок «свинарней».

После выхода передачи на одну из закусочных на территории рынка пожаловался казанец. В январе он покупал там чай и пирожок с мясом, и отравился.

Владельцев Чеховского рынка оштрафовали на 10 000 рублей, пишет «Вечерняя Казань».

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