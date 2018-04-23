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В Великобритании бизнес переходит на криптовалюты, а Лондон становиться мировой криптостолицей
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В Великобритании бизнес переходит на криптовалюты, а Лондон становиться мировой криптостолицей 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Лондон как раз входит в мировую пятерку городов, где криптовалюте горит зеленый свет. Одна из причине кроется в том, что бизнес переходит на биткоин.
Именно биткоин возглавил криптовалютный тренд и стал ведущим платежным средством в сравнении с другими цифровыми валютами. В Лондоне 93 компании принимают в качестве оплаты биткоин в своих торговых точках, а какие-то из них — и другие виды криптовалюты.
К числу таких компаний относятся CeX (поставщик игр, DVD, CD, электрооборудования и т.п.), Overhang (снаряжение для альпинизма), множество пабов и ресторанов. Даже известная языковая компания London Speech Therapy. Список на самом деле внушительный.
В Лондоне тысячи коммерческих компаний, и 93 компании, лояльно настроенные по отношению к криптовалюте — всего лишь малая часть. Конкуренцию британской столице могут составить лишь Лос-Анджелес, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк и Сан-Франциско.
На данный момент Управление по финансовому регулированию и надзору не установило каких-либо жестких рамок для тех, кто желает инвестировать в биткоин или пользоваться им, а также другими криптовалютами как платежным средством. Но в конце 2017 года было опубликовано предостережение в адрес потребителей по поводу первичного размещения монет и волатильности других криптовалют.
Тем не менее, в Европейском парламенте вернулись к политике усиления регулирования криптовалют.
текст: Марина Шматкова, фото: Pixabay
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