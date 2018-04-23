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Как будут работать в майские праздники пункты КВЦ Рязани
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Как будут работать в майские праздники пункты КВЦ Рязани
АиФ Рязань
1 час назад
Комментарии
Фото:
АиФ Рязань
Кустовой вычислительный центр
Рязани
сообщил о графике работы в майские праздники. Информация об изменениях опубликована на сайте КВЦ.
Как будут работать пункты КВЦ в майские праздники:
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