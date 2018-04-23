Как будут работать в майские праздники пункты КВЦ Рязани

Кустовой вычислительный центр Рязани сообщил о графике работы в майские праздники. Информация об изменениях опубликована на сайте КВЦ. Как будут работать пункты КВЦ в майские праздники: