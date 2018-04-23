Цены на авиабилеты снизятся в ночь на 25 апреля

Международная ассоциация воздушного транспорта выдвинула резолюцию, согласно которой валютные курсы в системах бронирования авиабилетов значительно снизятся в ночь на среду, 25 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу Tutu.ru.

Снижение цены обусловлено итогами понедельничных торгов. Таким образом, цена за один евро составит 76 рублей (снижение на один рубль), а за один доллар — 62 рубля (снижение на 50 копеек).

Таким образом, каждые 100 евро стоимости авиабилета позволят туристам сэкономить сто рублей. Соответственно, чем дороже билет, тем заметнее экономия.

По данным сервиса, число покупаемых билетов не снизилось в момент, когда валюта начала расти. Однако в день перед повышением курса количество приобретаемых билетов подскочило в два раза.