Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,72%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов основных ресурсов, здравоохранения и домашних хозяйств.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite упал на 0,72%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Flexopack SA (AT:FLXr), которые подорожали на 0,4000 п. (5,97%), закрывшись на отметке в 7,3000. Котировки Centric Hold (AT:DESr) выросли на 0,005 п. (3,16%), завершив торги на уровне 0,163. Бумаги Thrace Plastic (AT:THRr) выросли в цене на 0,050 п. (1,99%), закрывшись на отметке 2,560.

Лидерами падения стали акции Profile Syst (AT:PRFr), цена которых упала на 0,060 п. (4,51%), завершив сессию на отметке 1,270. Акции Mytilineos Holdings SA (AT:MYTr) поднялись на 0,400 п. (3,90%), закрывшись на уровне 9,860, а J. &P. Avax (AT:AVAr) снизились в цене на 0,025 п. (3,07%) и завершили торги на отметке 0,790.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (72) превысило количество закрывшихся в плюсе (46), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Flexopack SA (AT:FLXr) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 5,97%, 0,4000 п., и завершили торги на отметке 7,3000.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,93%, или 12,40, достигнув отметки $1.325,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,75%, или 0,51, до $67,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,20%, или 0,15, до отметки $73,91 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,55% до 1,2221, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8761.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,56% до 90,58.