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В Саратове стартовала ежегодная патриотическая акция #ДревоПамяти
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В Саратове стартовала ежегодная патриотическая акция #ДревоПамяти 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове стартовала ежегодная патриотическая акция #ДревоПамяти, в рамках которой волонтеры МБУ «Городской молодежный центр», а также жители города высадят деревья в память о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне, а также о тружениках тыла.
«Городской молодежный центр» собирает заявки по адресам высадки саженцев. Для участия в акции необходимо прислать заявку по адресу: gmc164@yandex.ru, либо оставить комментарий в обсуждении в официальной группе центра в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gmc64 с точным местом высадки саженцев и небольшой историей о ветеране. В теме письма указать: «Заявка #Древо Памяти». Сбор заявок пройдет до 6 мая 2018 года.
МБУ «Городской молодежный центр» приглашает для участия в акции партнеров, которые смогут закупить саженцы (питомники, представителей бизнес-сообщества), управляющие компании (для согласования места высадки, а также закупки деревьев).
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