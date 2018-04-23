Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,25% и составил 24 401,50 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,14%, до 2 673,77 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,05% и составил 7 149,54 пункта.

Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до $74,03 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $68,31 за баррель.

Инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.