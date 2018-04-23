Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Карелии

Жители республики смогут узнать о своей задолженности в ТЦ, учебных учреждениях и на автовокзалах.

Сегодня узнать о наличии задолженностей может любой гражданин. Достаточно посетить электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Республике Карелия . Служба судебных приставов регулярно проводит информационные акции «Узнай о своих долгах», направленные, в первую очередь, на популяризацию банка данных, где можно узнать о наличии задолженности по налогам, штрафам, банковским кредитам, алиментам и оплатить её.

Информационная акция пройдет во всех регионах России 25 апреля 2018 года. В рамках данной акции судебными приставами будут организованы мобильные консультативные пункты, где каждый желающий может получить сведения о наличии, либо отсутствии в отношении него исполнительных производств, а также научиться пользоваться «Банком данных исполнительных производств».

Петрозаводске акция будет проводиться в cупермаркете «SPAR» (пр. Ленина 14, ТЦ «Макси») с 16.00 — 19.00 и в здании МФЦ (площадь Литейная 3) с 14.00 — 17.00. В целом же на территории республики будут задействованы площадки многих торговых центров, а также автовокзалов, местных администраций, государственных структур, учебных заведений.

Отечается, что участие в акции осуществляется на добровольной основе. Взыскивать задолженность по принуждению приставы не будут.