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Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Карелии
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Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Жители республики смогут узнать о своей задолженности в ТЦ, учебных учреждениях и на автовокзалах.
Сегодня узнать о наличии задолженностей может любой гражданин. Достаточно посетить электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Республике Карелия. Служба судебных приставов регулярно проводит информационные акции «Узнай о своих долгах», направленные, в первую очередь, на популяризацию банка данных, где можно узнать о наличии задолженности по налогам, штрафам, банковским кредитам, алиментам и оплатить её.
Информационная акция пройдет во всех регионах России 25 апреля 2018 года. В рамках данной акции судебными приставами будут организованы мобильные консультативные пункты, где каждый желающий может получить сведения о наличии, либо отсутствии в отношении него исполнительных производств, а также научиться пользоваться «Банком данных исполнительных производств».
В Петрозаводске акция будет проводиться в cупермаркете «SPAR» (пр. Ленина 14, ТЦ «Макси») с 16.00 — 19.00 и в здании МФЦ (площадь Литейная 3) с 14.00 — 17.00. В целом же на территории республики будут задействованы площадки многих торговых центров, а также автовокзалов, местных администраций, государственных структур, учебных заведений.
Отечается, что участие в акции осуществляется на добровольной основе. Взыскивать задолженность по принуждению приставы не будут.
По материалам: ptzgovorit.ru
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