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Главы районов Казани получают чуть меньше 40 000 рублей
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Главы районов Казани получают чуть меньше 40 000 рублей 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанские Ведомости
Стало известно, сколько зарабатывают казанские муниципальные служащие. В списке только размеры окладов. Всевозможные надбавки за выслугу лет и ежемесячные поощрения в расчет не берем:
глава исполкома — 40 075 рублей;
первый замглавы исполкома или просто замглавы исполкома — 39 182 рубля;
глава администрации района — 39 182 рубля;
глава аппарата исполкома — 38 177 рублей;
глава комитета (внешнего благоустройства, ЖКХ и так далее) — 29 247 рублей.
Если стаж муниципальной службы превышает 15 лет, зарплата увеличивается на 20%, говорится в сборнике документов мэрии.
По последним данным, средняя зарплата в Татарстане — 32 055 рублей. В Казани гораздо выше. На недавней сессии городской думы сообщили, что доходы казанцев в 2017 году составили 45 500 рублей.
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