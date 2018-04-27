Главы районов Казани получают чуть меньше 40 000 рублей

Стало известно, сколько зарабатывают казанские муниципальные служащие. В списке только размеры окладов. Всевозможные надбавки за выслугу лет и ежемесячные поощрения в расчет не берем:

глава исполкома — 40 075 рублей;

первый замглавы исполкома или просто замглавы исполкома — 39 182 рубля;

глава администрации района — 39 182 рубля;

глава аппарата исполкома — 38 177 рублей;

глава комитета (внешнего благоустройства, ЖКХ и так далее) — 29 247 рублей.

Если стаж муниципальной службы превышает 15 лет, зарплата увеличивается на 20%, говорится в сборнике документов мэрии.

По последним данным, средняя зарплата в Татарстане — 32 055 рублей. В Казани гораздо выше. На недавней сессии городской думы сообщили, что доходы казанцев в 2017 году составили 45 500 рублей.

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