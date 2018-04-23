Эксперт: чипирование меховых изделий в РФ повысило легальный оборот рынка в 10 раз

ПЯТИГОРСК , 23 апреля. / ТАСС /. Обязательная маркировка меховых изделий, введенная в России в 2016 году, оказала значительное влияние на ведение мехового бизнеса и повысила долю легального оборота на рынке в 2017 году в 10 раз, сообщил ТАСС в понедельник президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов

"За прошлый год оборот легальных изделий у нас повысился почти в 10 раз. Продано почти 2 млн изделий верхней одежды с натуральным мехом на сумму около 102 млрд рублей. Никогда такого не фиксировали", — сказал Столбов ТАСС на Международной выставке меха и кожи «Мягкое Золото России» в Пятигорске.

По его словам, ситуацию на пушном рынке специалисты оценивают оптимистично. «В целом по миру и в частности по России — натуральный мех продолжает быть востребован», — сказал Столбов.

Сегодня общий годовой оборот натуральных меховых изделий в мировом масштабе оценивается в более $30 млрд «Самый крупный производитель и потребитель изделий из пушнины — Китай , в прошлом году они вышли на 16,5 млрд долларов. В России мы оцениваем оборот примерно в 2,5 млрд долларов, что является достаточно значительным и позволяет выйти на второе место по потреблению меховых изделий», — сказал эксперт.

Столбов отметил, что доля искусственного меха на рынке крайне мала, а его полезность во многих аспектах сомнительна, «несмотря на выступления защитников прав животных и иные тенденции». «Сегодня доля использования экомехов составляет десятые доли процента, а все основное — натуральный мех», — рассказал он.

О выставке

Дании, Греции, Германии, По данным организаторов, свыше 180 фирм разных стран участвуют в работе Международной выставки меха и кожи «Мягкое Золото России», открывшейся в понедельник в Пятигорске. Представлены пушные аукционы Канады Финляндии , участвуют компании из Турции Италии и России. Ожидается, что по итогам выставки в ее работе примут участие порядка 2 тыс. человек.

Выставка занимает свыше 20 тыс. кв. м площадей. В рамках программы будут проходить производственные и практические семинары, круглые столы, показы меховых и кожаных изделий. В прошлом году, первую выставку за шесть дней посетили более 900 предпринимателей из 153 городов России, было заключено множество контрактов на весь сезон.

Выставка продлится до 27 апреля.