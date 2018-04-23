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В Курской области проходит акция «Вода России»
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Назван преемник Саргсяна

В Курской области проходит акция «Вода России» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В этом году самой масштабной площадкой проведения уборки станет территория водохранилища на реке Тускарь
До 15 сентября в Курской области проходит общероссийская акция по уборке водоёмов и берегов «Вода России». Наш регион принимает участие в проекте четвёртый год. В прошлом году в акции участвовали около четырех тысяч человек, в результате было собрано около 370 кубометров мусора.
В этом году самой масштабной площадкой проведения уборки станет территория Курского водохранилища на реке Тускарь. Мероприятие пройдёт 25 мая в 11.00.
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