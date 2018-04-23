В Курской области проходит акция «Вода России»

В этом году самой масштабной площадкой проведения уборки станет территория водохранилища на реке Тускарь

До 15 сентября в Курской области проходит общероссийская акция по уборке водоёмов и берегов «Вода России». Наш регион принимает участие в проекте четвёртый год. В прошлом году в акции участвовали около четырех тысяч человек, в результате было собрано около 370 кубометров мусора.

В этом году самой масштабной площадкой проведения уборки станет территория Курского водохранилища на реке Тускарь. Мероприятие пройдёт 25 мая в 11.00.