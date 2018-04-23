Xiaomi выпустила туалетную бумагу!

Стремление компании Xiaomi наладить производство всего на свете наконец достигло абсурдного уровня. Китайский разработчик гаджетов выпустил туалетную бумагу! Нет, это не какая-нибудь особенная «умная» бумага, которая способна анализировать ваши туалетные привычки или проводить исследования того, к чему она прикасается. Просто туалетная бумага, сделанная из бамбука.

По словам производителя, такое полотно отличается антибактериальными свойствами и просто невероятной мягкостью. Новинка называется Xiaomi Wuro Toilet Paper и в пересчете на отечественную валюту оценивается в 900 руб. за упаковку из четырех рулонов. Причем бумага состоит из четырех слоев, так что в одном рулоне содержится всего 10 метров.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi Опрос: Как вы относитесь к продукции бренда Xiaomi? Отличные гаджеты по хорошей цене! Хорошие гаджеты, но цены для китайца великоваты Гаджеты как гаджеты, не лучше других Так себе техника, не конкурент Samsung Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Xiaomi представила дешевый смарт-телевизор Mi TV 4S Xiaomi представила компактную и недорогую беговую дорожку WalkingPad