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Xiaomi выпустила туалетную бумагу!
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Xiaomi выпустила туалетную бумагу! 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Стремление компании Xiaomi наладить производство всего на свете наконец достигло абсурдного уровня. Китайский разработчик гаджетов выпустил туалетную бумагу! Нет, это не какая-нибудь особенная «умная» бумага, которая способна анализировать ваши туалетные привычки или проводить исследования того, к чему она прикасается. Просто туалетная бумага, сделанная из бамбука.
По словам производителя, такое полотно отличается антибактериальными свойствами и просто невероятной мягкостью. Новинка называется Xiaomi Wuro Toilet Paper и в пересчете на отечественную валюту оценивается в 900 руб. за упаковку из четырех рулонов. Причем бумага состоит из четырех слоев, так что в одном рулоне содержится всего 10 метров.
Источник: Xiaomi
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