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Уссурийскую «Библионочь» посвятили 80-летию Приморья
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Назван преемник Саргсяна

Уссурийскую «Библионочь» посвятили 80-летию Приморья 

Prim.News 1 час назад
Акция «Библионочь» прошла в Уссурийске.
Она состоялась уже в пятый раз и была приурочена к 80-летию Приморского края. Гостей ждали несколько площадок. Подробности — в сюжете «Телемикса».
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