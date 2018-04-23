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Уссурийскую «Библионочь» посвятили 80-летию Приморья
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Уссурийскую «Библионочь» посвятили 80-летию Приморья
Prim.News
1 час назад
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Акция «Библионочь» прошла в
Уссурийске
.
Она состоялась уже в пятый раз и была приурочена к 80-летию
Приморского края
. Гостей ждали несколько площадок. Подробности — в сюжете «Телемикса».
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