Куда поехать на майские праздники: предложения и цены

Ярославль и Крым и Москва возглавила топ популярных городов России для отдыха на майские праздники. В этом году число бронирований на отдых в столице в начале мая выросло на 10%. Большинство туристов собираются провести в Москве в среднем шесть дней. Средний чек на проживание в столице на майские праздники — 3,2 тысячи рублей в сутки. Для отдыха на майские каникулы также выбирают Петербург Калининград . Среди курортных направлений лидируют Краснодарский край Ставрополье . Желающих отдохнуть на майские за границей больше всего привлекает Турция . Неделя отдыха на двоих в турецком отеле три звезды «все включено» стоит от 38 тысяч рублей. На втором месте по популярности — Арабские Эмираты. Недельный отдых в Эмиратах в трехзвездочном отеле с завтраком обойдется от 75 тысяч рублей. Замыкает тройку популярных заграничных направлений для майского отдыха Таиланд . Цены на недельный отдых в тайском отеле три звезды с завтраком — от 78 тысяч рублей.

Едем в отпуск

И экономим на нем Где выгодно отдыхать на майских каникулах, в студии телеканала «МИР 24» рассказал эксперт по туризму и гостиничному бизнесу Людмила Кириллова.

— Доллары и евро в апреле подорожали. Вместе с ними и цены на зарубежные поездки. Сколько сейчас стоит неделя отдыха в Турции на майских каникулах?

Людмила Кириллова: В этом плане очень хорошо работают наши внутренние туроператоры, которые договариваются с принимающими сторонами в Турции о снижении цен как раз в связи с ростом курса валют. Туроператоры стараются удерживать адекватный курс.

— Какой порядок цен этой весной?

Людмила Кириллова: Я бы предложила говорить не о цифрах, а о внимательности к ним, о правильности выбора. Речь идет не о том, как сэкономить, а как не прогадать. На рынке очень много предложений. Сначала надо их внимательно изучить, посмотреть одни и те же отели у разных операторов, сравнить цены, предложения авиакомпаний, проверить акции. Если вы поймете, что у вас все получается, то вы можете все забронировать самостоятельно и таким образом сэкономить. { В Минск по любви

Или идеальное романтическое путешествие

— Какие еще заграничные направления пользуются популярностью у россиян?

Людмила Кириллова: Отдыхающие с детьми летят поближе — в Турцию, у кого бюджет повыше — в Эмираты, кто не боится дальних перелетов и любит мягкий влажный климат выбирает Таиланд.

На минувшей неделе купить путевку на неделю на двоих в Турцию в отель три звезды можно было от 30 тысяч рублей. Призываю всех изучать предложения.

Еще российские туристы очень любят летать в Грецию . Она близка нам по менталитету и кухне. В мае я бы рекомендовала лететь на Крит — это красивый южный остров, где в это время уже будет тепло. Цена там примерно такая же, как в Турции. Но в Греции питание будет только завтраки, а в Турции все включено.

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