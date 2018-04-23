В Поморье подорожали продукты «борщевого набора», а гречка значительно подешевела

Стоимость набора продуктов питания за прошедшие месяцы 2018 года практически не изменилась, сообщила на еженедельной планёрке губернатора министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова

Её ведомство ведет постоянный контроль за ценами на десять основных продуктов питания. По их данным, индекс потребительских цен не выходил за пределы статистических норм и составил 101 процент.

В весеннее время повысились цены на «борщевой набор»: репчатый лук, свежие картофель, капуста, морковь. Среди факторов подорожания этих продуктов в этом сезоне — неурожай овощей в 2017 году. Но, по словам Бажановой, некоторые продукты набора есть возможность купить по сниженной цене — на сельскохозяйственных ярмарках в регионе. Например, картофель так можно купить по цене 23 рубля за килограмм, что на семь рублей дешевле средней цены в магазине.

Также, по данным Министерства, в цене выросли замороженная рыба и яйца. Хотя последние, в сравнении с предыдущим годом, упали в цене. Таков итог восстановления производства на Котласской птицефабрике.

Дешевле покупатели Поморья могут купить сахарный песок, куриное мясо, макаронные изделия, пшеничную муку, сливочное и подсолнечное масло, а также гречку. Она потеряла в цене 13,5 процента.

По словам Ирины Бажановой, снижения цен на ряд важнейших продуктов удалось добиться с помощью заключения торговыми сетями прямых соглашений с поставщиками из регионов России и ближнего зарубежья.

— В настоящее время правительство области проводит работу по заключению прямых соглашений о сотрудничестве с руководством целого ряда субъектов Российской Федерации, а также стран-партнёров из Ближнего Зарубежья, — рассказала министр. — По их итогам между предприятиями заключаются прямые контракты на поставку той или иной продукции. Удаление из цепочки лишних посредников позволяет сделать цены на прилавках наших магазинов более доступными.