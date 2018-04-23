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Более 3 млн рублей собрали для детского хосписа и его подопечных из Подмосковья
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Более 3 млн рублей собрали для детского хосписа и его подопечных из Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье прошла благотворительная акция «Делись добром», в ходе которой в помощь детскому хоспису и 200 его подопечным из Подмосковья собрали более 3 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
В благотворительной акции приняли участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, олимпийский чемпион Александр Легков, члены Общественной палаты Московской области.
«По итогам благотворительной акции «Делись добром» удалось собрать более 3 миллионов рублей в помощь детскому хоспису и его подопечным — 200 детям из Подмосковья», — отмечается в сообщении.
Среди лотов благотворительного аукциона можно было увидеть осликов, раскрашенных год назад известными людьми в память о докторе Лизе в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области, и несколько необычных лотов от члена Общественной палаты Подмосковья, основателя проекта «Русский пармезан» Олега Сироты.
В прошлом году в Подмосковье прошла акция памяти Лизы Глинки «Ослик для Лизы» в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области. Фигурки осликов вылепили дети из Коломенского городского округа, а позже их расписали известные персоны, среди которых певица Елка, актер Сергей Безруков, режиссер Юрий Грымов, модельер Юлия Далакян, режиссер Егор Кончаловский, певец Стас Костюшкин, певица Диана Гурцкая, композитор Максим Дунаевский, космонавт Алексей Архипович Леонов, супруг Елизаветы Глинки Глеб Глинка.
Теперь «Ослик для Лизы» получил свое продолжение в новом формате в рамках благотворительного аукциона «Делись добром».
«Члены Общественной палаты Московской области активно включены в региональную повестку, они не только поддерживают институты гражданского общества, но и лично организуют и принимают участие в акциях, проводимых в Московской области и на благо жителей Московской области. Участие в благотворительной акции облегчит жизнь подопечных хосписа — неизлечимо больных детей из Подмосковья», — сказала Плещева.
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