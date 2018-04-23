Более 3 млн рублей собрали для детского хосписа и его подопечных из Подмосковья

Подмосковье прошла благотворительная акция «Делись добром», в ходе которой в помощь детскому хоспису и 200 его подопечным из Подмосковья собрали более 3 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«По итогам благотворительной акции «Делись добром» удалось собрать более 3 миллионов рублей в помощь детскому хоспису и его подопечным — 200 детям из Подмосковья», — отмечается в сообщении.

Среди лотов благотворительного аукциона можно было увидеть осликов, раскрашенных год назад известными людьми в память о докторе Лизе в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области, и несколько необычных лотов от члена Общественной палаты Подмосковья, основателя проекта «Русский пармезан» Олега Сироты

Теперь «Ослик для Лизы» получил свое продолжение в новом формате в рамках благотворительного аукциона «Делись добром».

«Члены Общественной палаты Московской области активно включены в региональную повестку, они не только поддерживают институты гражданского общества, но и лично организуют и принимают участие в акциях, проводимых в Московской области и на благо жителей Московской области. Участие в благотворительной акции облегчит жизнь подопечных хосписа — неизлечимо больных детей из Подмосковья», — сказала Плещева.