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В Крыму планируют до 9 мая раздать 150 тысяч георгиевских ленточек
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В Крыму планируют до 9 мая раздать 150 тысяч георгиевских ленточек 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
В Крыму стартовала акция «Георгиевская ленточка», во время которой планируется раздать 150 тыс. символов Победы. Об этом сообщает «Крыминформ». Акция продлится до 9 мая.
«По всем городам Крыма волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки», — заявил начальник отдела организационно-массовой работы и молодёжных инициатив «Крымпатриотцентра» Юрий Терещенко.
Он отметил, что к акции всегда присоединяются различные организации, общественные движения, администрации городов.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщал, что в Хабаровском крае стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек ко Дню Победы.
RT на русском: последние новости
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