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В Молжаниновском районе провели мемориально-патронатную акцию
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Назван преемник Саргсяна

В Молжаниновском районе провели мемориально-патронатную акцию 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в Молжаниновском районе прошла мемориально-патронатная акция по уборке и благоустройству памятников.
Акция состоялась в минувшую пятницу, 20 апреля 2018 года, в населенном пункте Черкизово. Привести в порядок обелиск воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, по адресу Ленинградское шоссе, д.299 пришли представители управы, общественные советники главы, ГБУ «Жилищник» и жители района.
Участники акции убрали мусор с территории, прилегающей к обелиску, прогребли газоны и подмели площадку перед памятником.
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