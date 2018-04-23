В Молжаниновском районе провели мемориально-патронатную акцию

В рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в Молжаниновском районе прошла мемориально-патронатная акция по уборке и благоустройству памятников.

Акция состоялась в минувшую пятницу, 20 апреля 2018 года, в населенном пункте Черкизово . Привести в порядок обелиск воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, по адресу Ленинградское шоссе, д.299 пришли представители управы, общественные советники главы, ГБУ «Жилищник» и жители района.

Участники акции убрали мусор с территории, прилегающей к обелиску, прогребли газоны и подмели площадку перед памятником.