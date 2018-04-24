Исследование: Средняя цена 1 кв. м в новостройках бизнес-класса Москвы в январе-марте снизилась на 4,5%

Средняя цена предложения в новостройках бизнес-класса Москвы составила в январе-марте 2018 г. 237,6 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 4,5% ниже показателя годичной давности. Об этом сообщили в пресс-службе компании Est-a-Tet.

«По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, по итогам I квартала 2018 г. средняя цена предложения в сегменте бизнес составила 237,6 тыс. руб. /кв. м, за год она снизилась на 4,5%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальное значение средней цены предложения традиционно отмечено в ЦАО Москвы (319 тыс. руб. /кв. м), меньшие показатели у САО и ЮЗАО — 260,4 тыс. руб. /кв. м и 243,5 тыс. руб. /кв. м соответственно. Минимальный уровень, как подчеркивается, по-прежнему относится к ЮВАО (179,4 тыс. руб. /кв. м).

«На цену в бизнес-классе влияет местоположение и технические характеристики проекта. При этом тенденция соблюдена — стоимость 1 кв. м в комплексах на начальном этапе ниже, чем в проектах на завершении строительства, разница в цене составляет около 25%», — указано в сообщении.